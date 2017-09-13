為兒喊冤！ 周刊爆：柯媽稱擋柯P參選的人是她...

台北市長柯文哲母親認為，呂秀蓮在上一次選舉就已阻擋柯P參選。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-09-13 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運舉辦順利，台北市長柯文哲的民調衝上8成，許多人開始拱柯選總統，不過前副總統呂秀蓮卻批評柯在世大運的應變，還直說「上次民進黨幫柯已經夠了！」周刊爆料，柯媽在世大運餐會上大吐苦水，還鐵口說呂在2014年曾請柯吃飯，當時呂肯定有叫柯不要選台北市長。

《周刊王》報導，世大運結束後，柯文哲父母、紀政等人舉辦世大運志工感恩茶會，現場政治人物僅有前立委陳唐山，不過進行一半卻有屏東楓港村里長拿出準備好的2017顆壽桃為同鄉的總統蔡英文慶生，柯爸柯媽被拱上台合唱生日歌隔空祝賀，不過柯媽全程表情緊繃，下台後也向旁人大吐苦水。

報導指出，柯媽不滿柯P遭抹黑，頻頻為幫柯文哲說話，她透露呂秀蓮在上一次柯文哲選市長時，曾請柯吃飯，雖然請吃飯的原因柯文哲沒說，不過她鐵口說「柯P嘴很硬，到現在都不說，但我猜啦，她（指呂）一定是叫他不要出來選，一定是這樣，用膝蓋想也知道。」

柯媽還直說，現在大家就是要把柯文哲從白染黑，「我們是真正台灣人，柯P只是到中國去，不然他要講什麼？」她強調，大家都批評柯在中國做生意，但其實只要了解柯文哲的家世，就知道他根本沒中國DNA。