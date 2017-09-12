出席居住正義論壇 柯：正義不是誰講了算

台北市長柯文哲出席居住正義論壇，聽取各界意見。（記者朱沛雄攝）

2017-09-12 13:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府主辦、第五場居住正義論壇上午登場，市長柯文哲出席致詞時表示，「正義」不是誰講了算，而是大家拿出來討論，再來，「正義」也需要透過行動實踐。

「居住正義論壇V」由北市社會局、都市發展局、財政局及地政局共同舉辦，本次探討議題有「打造新世代住宅的想像與公宅合理負擔租金」、「市有資產活化運用之策略與健全房市的下一步」。

柯文哲致詞時表示，就在去年的今天，同一個地點，北市府辦了第1場「居住正義論壇」，1年過去，今天已經辦到了第5場的「居住正義論壇」，這還滿有意義的。

柯說，「居住正義論壇V」首先由社會局來討論台北市民對社區的看法如何，像他住在公寓裡，但是樓上樓下姓什麼他都不知道，自嘲不只住在水泥叢林，更像住在自己打造的監獄，這種社區互動模式當然不好，所以一個理想的社區的社會脈絡到底應該是怎樣？如何把「House」變成「Home」，不是只是一間冷冰冰的房子，而是有溫度的居住環境。

再來就是由都發局探討公共住宅的租金定價，要不要把地段費用探討進去？未來台北市要有2萬戶的公共住宅，這些住宅的租金要如何訂定，這就是很大的問題。另外，柯談到，目前北市清查出有幾百戶閒置的公有宿舍以及一些待拆除的廢棄宿舍，他也要求市有資產活化小組要積極處理，包含後續的整修和管理。

而地政局也會討論如何透過資訊透明、交易安全與價稅合理3大面向，換句話說，也就是說會決定一些房市政策和行動，因為明年要執行，今年就要開始和社會討論。

柯也細數過去在歷次論壇中提到的政策，包含包租代管計畫、租金分級補、健全房市政策與行動方案等，現在大都依照這些架構在執行，並且持續在檢討改進；還有大家最關心的房屋稅和地價稅，去年開始把房屋現值評估基礎和計算方式重新調整，新的計價方式在今年7月也會上路實施。

柯文哲說，他個人的概念是，政治要落實到每個人的生活裡，這也是他反對亮點政治的原因，不要去幻想單一事件可以改變全局；政治就是在每一天每一個小細節，一樣樣去改變。他說，像剛剛講的那些政策，說大不大，說小不小，就是累積起來，把需要解決的問題列個清單，每天一個個去解決，這就是政治上的一種策略。

最後，柯文哲表示，所謂「正義」不是誰講了算，而是大家拿出來討論，再來，「正義」也需要透過行動實踐，希望可以藉由這樣的方式，解決台北市的居住問題。