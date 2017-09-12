李明哲案 中國官媒：「教台灣人遵守中國法律」

2017-09-12 12:59

〔記者林良昇／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲昨在中國法院上「被認罪」，在庭上表示認罪、悔罪，承認試圖顛覆中國國家政權，中國鷹派官媒《環球時報》今發表社評表示，中國法律公正嚴明，「李明哲案教台灣人自覺遵守大陸法律」。

中國媒體環球時報今凌晨發表社評指出，李明哲當場承認無視中國大陸的法律制度，組織、策劃、實施了顛覆國家政權的犯罪行為，並表示認罪悔罪。「至此，這個案子已沒有更多懸念，接下來就是法庭依據庭審情況和相關法律進行判決。」

環時表示，法院透過網路進行了全程視頻和圖文播報，相對於以往涉及國家安全的案件來說，這樣的公開審理比較少見的，顯示了法庭對依法辦案的信心。

環時社評認為，李妻李凈瑜自李明哲今年3月接受調查以來，一直表現蠻橫，還發表聲明說「要看到正義降臨」，但李明哲能不能回台灣，什麼時候能回，李凈瑜說了不算，要中國的法律說了才算，這是法治國家的基本常識，「通常無賴耍橫都會裝不懂，但法律最終會讓他們懂。」

環時說，李明哲的確受到了「壓力」，是法律的壓力，法律一定會帶有強制性，就一定會有壓力，李明哲要顛覆中國的政權，以身試法，就必然會受到這樣的壓力與相應的處罰。

環時聲稱，法律面前人人平等。李明哲是台灣居民，可以不理解中國法律，但不能因為李明哲不理解，法律就要對他網開一面，「你不理解、不尊重大陸法律，大陸的法律會教給你怎麼理解、怎麼尊重。」

環時說，對台灣那些攻擊中國法律不符合國際規則的人來說，李明哲案就是一堂普及法律的ABC課：什麼事情在台灣能做，在中國卻不能做。

環時強調，李案的特殊性在於，李是以NGO的名義搞顛覆活動。在台灣和一些西方國家看來，NGO就如同護身符，掛在身上就如同掛上了個「自由、民主、人權」的牌子，中國不像台灣，「國際力量」喊兩聲就會發顫。有自己管理NGO的法律，試圖借助於「國際力量」迫使改變法律，只會碰一鼻子灰。

環時也稱，李明哲不是第一個因涉嫌危害國家安全而被審判的台灣人，過去也有過類似的案子但沒有公開，這次公審，有助於台灣認清事實，「體會大陸法律的公正嚴明」。