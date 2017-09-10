剪綵王是他、不是朱立倫？ 羅智強反被網友酸...

去年3月新北市消防局第四救災救護大隊暨新店分隊新廳舍落成啟用，市長朱立倫（右2）與新北市消防局長黃德清（左2）及地方人士一同剪綵。（資料照，記者陳薏云攝）

2017-09-10 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長朱立倫被許多網友諷刺為「剪綵王」，民進黨發言人張志豪也曾諷朱，「剪綵王剪不夠，回到過去繼續剪」，但總統府前秘書長羅智強統計，六都首長中，朱立倫剪綵的次數僅佔第三名，第一名為桃園市長鄭文燦。

據《聯合報》報導，羅智強最近成立「小報告智庫」，藉網路檢索來統計數據，他今發新聞稿表示，「朱立倫長期在網路上被酸是『可恥的剪綵王』，但事實上真的是如此嗎？」

報導指出，檢索區間設置為2014年12月25日至2017年9月6日，結果顯示網路上六都首長中剪綵、動土、揭牌相關的新聞，桃園市長鄭文燦就有313次、台中市長林佳龍有206次、新北市長朱立倫有173次、台南市長賴清德170次、高雄市長陳菊137次，而最少次的則為台北市長柯文哲，只有93次。

羅智強表示，「小報告智庫」只能透過網路新聞檢索統計，若首長剪綵相關沒有被寫為新聞，就無法統計，而柯文哲堪稱六都「無綵王」，而鄭文燦則為六都「剪綵王」。

對此統計，網友質疑其準確性，表示「只看新聞數量不準，媒體數量這麼多一定會有重複的」、「英國的研究、南韓的起源、中國的製造、智強的統計」，也有網友仍認為朱立倫才是剪綵王，表示「羅智強應該要先把朱立倫請進剪綵王名人堂阿」、「朱立倫連請假三個月都不忘剪綵，這才是最讓人佩服的」、「別的縣市長怎樣我不知道，我只知道新北天災人禍，朱市長從來沒出現過，剪綵才能看到本尊」。