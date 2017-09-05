宣布賴清德組閣 蔡總統交付七任務

行政院長林全請辭獲准，蔡英文總統今天召開記者會，宣布新閣揆由台南市長賴清德接任，而林全與賴清德今也出席記者會。（記者黃耀徵攝

2017-09-05 12:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長林全請辭獲准，蔡英文總統今天親自召開記者會，宣布新閣揆由台南市長賴清德接任，而林全與賴清德今也出席記者會。蔡總統表示，林全與賴清德都在現場，代表新舊內閣的溝通和交接，沒有任何問題，所有的改革工作，都會繼續推動。

總統表示，接下來執政團隊的重心，將逐漸從「規劃」轉為「執行」，賴市長就是最適當的接棒人選。賴內閣是一個怎麼樣的內閣，這個問題，留給新的閣揆自己去定義。不過，他過去的魄力將會展現在中央的施政上。改革方向已經很清楚，賴清德院長將會帶領行政團隊，排除萬難，全力衝刺。

蔡總統說，對於下一個階段的內閣，有幾項期許：第一、加速執行，攸關產業結構轉型的，五加二產業創新計畫。第二、有效率地執行前瞻基礎建設計畫，帶動全面性的投資成長。第三、持續強化勞工安全以及福利，並保持在經濟轉型中，產業所需的人力和彈性。

第四、全力執行能源轉型計畫，確保供電穩定，落實非核家園。第五、接續完成稅改工作，以及各項已經啟動的改革工程。第六、加速執行長照及托育計畫，積極因應人口老化及少子化的社會趨勢。第七、強化政府國家發展的整體規劃，有效管控各項計畫的執行進度和預算效能，減少財政上不必要的浪費。