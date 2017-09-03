獨派再轟：柯文哲沒資格連任台北市長

包括台灣東社秘書長洪銓政（左起）、中社社長廖宜恩、南社社長張復聚、台灣社社長張葉森、北社社長李川信、東社副社長吳建銘及客社副社長徐國昌等，3日舉行記者會，對朝野政黨提出加強台灣主體性教育等多項呼籲。（記者劉信德攝）

2017-09-03 11:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕世大運才剛落幕，獨派團體台灣北社今召開記者會，再度對台北市長柯文哲開砲。台灣社社長張葉森表示，當初期待力挺的白色力量，現在卻做出反改革，柯文哲已無法代表台灣人民，「沒有資格連任」。他也說，民進黨應在下屆選舉推出自己的台北市長人選，若繼續禮讓支持柯文哲，是民進黨的不智之舉。

張葉森表示，此次世大運，是全體選手的努力和人民的支持，「成功不歸柯文哲」，當然有看到柯文哲的努力，但從許多瑕疵，及柯在閉幕式致詞時，將英文字幕的「Taiwan」改為「we」和「us」取代，再次讓台灣人民感到憤怒，這樣的欺騙和國民黨的「一中各表、九二共識」有什麼兩樣？

張葉森表示，對於柯文哲去中國談「兩岸一家親」完全無法接受，在世大運期間，民眾手持台灣標語旗幟還被丟到垃圾桶，更是多麼心痛的一件事。柯過去說改革要從台北市開始、追隨蔣渭水等與，現在卻一點沒朝著這方向努力，「我要說，柯市長你沒資格連任」。