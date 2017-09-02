外國記者PO這張照片 一語道破台灣國名困境！

世大運閉幕式民眾高舉國旗歡呼。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-02 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運閉幕式在8月30日晚間於台北田徑場舉行，運動員進場時，有熱情民眾戴上國旗配色的假髮進場，並在現場揮舞國旗，為台灣隊加油。此舉讓駐台外國記者拍下當時狀況PO上推特，感嘆這情形就顯示了報導台灣不容易。

世大運閉幕當天，有民眾為讓世界看見台灣，自費3000頂國旗假髮，免費發送給進場的民眾。《日經亞洲評論》（The Nikkei Asian Review）、《紐約時報》（The New York Times）的特約駐台記者霍頓（Chris Horton）表示，「一張照片顯示了報導台灣之不易：『台灣』觀眾頭戴『中華民國』國旗爆炸頭假髮，為『中華台北』隊歡呼。」（Why reporting on Taiwan isn't easy, in one photo: Taiwanese audience in Republic of China afro wigs cheer the arrival of team Chinese Taipei.）

PTT網友表示，認為這名駐外記者太厲害，「三位一體，苦笑」、「很精闢的話啊」、「唉，一語道破」、「一段話講出台灣70年歷史」、「這外國記者一句話就道盡ROC的荒謬之處」、「好犀利噢」、「中肯」、「局外人看最中肯了」、「這記者真專業」。