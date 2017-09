外國記者PO這張照片 一語道破台灣國名困境！

世大運閉幕式民眾高舉國旗歡呼。(資料照,記者陳志曲攝)

2017-09-02 08:02

〔即時新聞/綜合報導〕台北世大運閉幕式在8月30日晚間於台北田徑場舉行,運動員進場時,有熱情民眾戴上國旗配色的假髮進場,並在現場揮舞國旗,為台灣隊加油。此舉讓駐台外國記者拍下當時狀況PO上推特,感嘆這情形就顯示了報導台灣不容易。

世大運閉幕當天,有民眾為讓世界看見台灣,自費3000頂國旗假髮,免費發送給進場的民眾。《日經亞洲評論》(The Nikkei Asian Review)、《紐約時報》(The New York Times)的特約駐台記者霍頓(Chris Horton)表示,「一張照片顯示了報導台灣之不易:『台灣』觀眾頭戴『中華民國』國旗爆炸頭假髮,為『中華台北』隊歡呼。」(Why reporting on Taiwan isn't easy, in one photo: Taiwanese audience in Republic of China afro wigs cheer the arrival of team Chinese Taipei.)

PTT網友表示,認為這名駐外記者太厲害,「三位一體,苦笑」、「很精闢的話啊」、「唉,一語道破」、「一段話講出台灣70年歷史」、「這外國記者一句話就道盡ROC的荒謬之處」、「好犀利噢」、「中肯」、「局外人看最中肯了」、「這記者真專業」。