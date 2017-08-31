柯P致詞講11次台灣 字幕卻只出現1次 網友超失望

2017-08-31 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕世大運昨晚舉行閉幕典禮，台北市長柯文哲在致詞時多次提到「台灣」，讓現場民眾熱烈歡呼，但有網友發現轉播畫面中竟然只出現一次「Taiwan」，質疑是不是轉播單位華視搞的鬼，但在比對現場字幕、以及去信華視後，卻發現這應該是北市府所為，讓網友直呼對北市府很失望。北市文化局對此則回應，此舉是為了遵守FISU規定。

文化局：遵守FISU規定

「不禮貌鄉民團」今在臉書PO文質疑，柯文哲昨在世大運閉幕式雖11度提及「台灣」，還提到「福爾摩沙」、「美麗島」等，但在轉播畫面的英文字幕裡「Taiwan」卻只出現1次，一開始他們認為應該不是北市府的問題，因此把矛頭指向華視，但仔細了解後卻發現現場字幕並非華視負責，是由台北世大運團隊負責，且華視也有寄信給他們澄清，並未對字幕進行修改，因此網友不滿的表示，「這個字幕的更改，讓我對台北市政府相當失望」，實在無話可說。

《蘋果日報》報導，台北市文化局副局長李麗珠坦言，市府當初與FISU有達成共識，世大運在中文文件部分不會多做處理，但在英文文件就必須採用奧會模式，除了地理名詞可以採用「Taiwan」，其餘涉及代表團名稱都須使用「Chinese Taipei」，而英文稿確實是由文化局找英文顧問做翻譯，當中會捨去許多「Taiwan」，她也強調北市府及文化局絕對沒有刻意要迴避什麼，只是當初協商的共識就如此，況且柯市長在中文致詞也講了很多次台灣，希望大家不要過度解讀。

相關連結請見：