中國杯葛？我WCIT領袖論壇巴西官員不上台

2017-08-31 14:23

〔記者李欣芳／台北報導〕第21屆世界資訊科技大會 （WCIT）將於9月10日至13日在台北國際會議中心盛大登場，事隔17年，今年再度由台灣承辦這次國際盛會，政府相關官員今天表示，目前有7位各國部長或次長級官員將參與11日大會的領袖論壇，另外，巴西的官方代表已抵達台灣，但這位巴西官員將不會上台參與論壇。

目前傳出巴西官員因受到政治因素干擾而不會上台，媒體詢問此事，相關官員表示「不能說」，媒體又問，是否背後是中國在杯葛，這位官員說「不要套我的話！」。

行政院長林全今天在行政院院會聽取經濟部「2017世界資訊科技大會（WCIT）」籌辦報告。政院發言人徐國勇說，院長請各相關部會積極參與、全力以赴，務必使會議過程圓滿成功，樹立台灣科技進步及卓越的國際形象，進而為台灣開拓新市場、爭取未來投資及合作的商機。

經濟部表示，事隔17年，再次由台灣主辦有科技界奧林匹克盛會之稱的WCIT，這是我國向世界展現台灣新形象的好時機，WCIT這次聚集全球百位菁英講師中，台灣講師就佔了1/3共32位，其中我國有4位部次長級首長，包含行政院政務委員吳政忠、政務委員唐鳳、政務委員鄧振中，以及經濟部次長楊偉甫參與相關論壇，從循環經濟、實現數位國家、貿易便捷化及開放資料等角度，來談我國在「數位國家•創新經濟」推動理念，展現我國有世界級的對話實力。

經濟部指出，根據WCIT執行會最新統計，截至8月底為止，原僅規劃800外賓、2500張專業人士大會門票，非常搶手，目前共發出超過3000張票。其中來自全球80多個國家共超過900位外賓，新南向國家為大宗，包含日本、馬來西亞、孟加拉都有超過百位以上外賓報名來台，泰國、斯里蘭卡、越南、緬甸、寮國等國家，也紛紛自組大團預計來台進行交流與商機媒合。

經濟部說，這次大會讓台灣再次被世界看見，大會規劃回應全球面臨的人口老化、能源短缺、環境汙染、社會安全、城鄉差距等議題，精心策畫近700攤位，9月10日一連4天的數位夢想大展，充分展現台灣產學研能量，目前最新研發成果更集結超過250個優秀新創團隊，企圖打造年輕世代連結國際舞台，傳承意味濃厚。