前瞻預算三讀 國民黨團批：只為送「蔡女皇」生日禮

2017-08-31 12:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前瞻基礎建設第一期特別預算案今天凌晨1點多三讀通過，立法院國民黨團今召開「民主悲歌」記者會，藍委紛紛痛批，民進黨違法通過前瞻預算案，只為在今日「蔡女皇」生日當天送出大禮，國民黨未來將繼續監督，也會連結各縣市議會國民黨團，監督前瞻預算的發包。

國民黨團首席副書記長李彥秀指出，立法院是中華民國國會，不是民進黨行政院的立法局，前瞻三讀通過是最荒謬的大戲，民進黨為了貫徹總統蔡英文意志，讓程序正義完全蕩然無存。

李彥秀提及，民進黨為了送給蔡英文生日禮物，卻斷送台灣的整體未來，沒有考量國家財政狀況，立法院長蘇嘉全更扭曲議事規則，只為了迎合蔡英文今天生日，想要送給蔡一個生日大禮。

國民黨團副書記長王惠美痛批，民進黨創黨元老如果地下有知，絕對會跟民進黨算帳，民進黨這些大老努力所得的民主成果，都在今天凌晨功虧一簣。

王惠美說，回顧這次前瞻預算審查，沒有最狂只有更狂，民進黨把主決議全部用包裹表決，國會議長蘇嘉全立場完全偏頗，只為了一己之私，「只為準備大禮討女皇歡心」

王惠美質疑，「我要提醒蔡英文女皇，你用強取豪奪方式，還收生日大禮，你心裡不覺得愧疚嗎！」昨天的立法院，讓人看見了台灣政治最黑暗的一面。