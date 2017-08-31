美學者：19大後習近平對台政策將更強硬

全球台灣研究中心（GTI）就中國19大會議與對台政策舉行座談會，應邀出席的戰略暨國際研究中心資深顧問的張克斯並不支持台灣實施全募兵制。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2017-08-31 11:02

〔駐美特派員曹郁芬／華府30日報導〕包括前美國情報官員張克斯在內的華府觀察家今天指出，中國對台政策有轉趨強硬的跡象，19大之後，中國對台政策還會轉變，但不是往軟的方向發展。

蘭德公司亞太政策中心主任副主任黑考特表示，解放軍正在進行改革，在解放軍轉型的過程中，台灣有幾年時間推進反介入與區域阻絕的多重嚇阻能力，希望蔡英文政府能快速採取行動。他並指出，台灣總統和政治人物不是沒有遭到槍殺的前例，總統的維安不可掉以輕心。

全球台灣研究中心（GTI）今天就中國19大會議與對台政策舉行座談會，受邀與會的除了長年研究中國情報的張克斯、黑考特，還有前金融時報駐北京及上海特派員馬利德。

目前為戰略暨國際研究中心資深顧問的張克斯說，習近平在對台政策上，並沒有受到鷹派或解放軍壓力，台灣問題不能再拖延下去是習個人的信念，這未必代表習會對台動武，但國台辦的強硬是許久未見的。中國統戰部在對台政策上的重要性也在增加。台灣實施全募兵制只讓情況更糟。

資深記者馬利德則認為，中國對台政策會更強硬，國共合作的日子已經結束，中共對台開出的統一條件可能比1997年的香港更嚴苛，會要求解放軍直接進駐台北。台灣支持統一的人口比例一直在下降，沒有什麼讓北京值得繼續利誘的誘因，所以習更可能對台採行威嚇手段，而且台灣雖有民主，但體制很脆弱，對中國失去了經濟和科技上的優勢。設定統一時間表不符合中國利益，但就軍事實力而言，中國已有迅速攻取台灣的能力。不管哪個黨執政，中國會都想辦法弱化台灣的執政黨，看不出19大後中國有任何改變政策的動機。

黑考特也同意，台灣不斷漂離中國，中共最有可能採行脅迫的手段對付台灣，除了動武，北京還有很多工具可以對付台灣，例如外交、經濟、心理、網路都可以使用。目前面對台灣的移動式飛彈，北京對自身的飛彈防禦系統信心還不夠，正尋求改進，但中國軍力過去20年突飛猛進是事實。

GTI執行長蕭良其表示，中國不斷在靠近台灣防空識別區進行演訓，今年已有14次軍演，過去1年也不過8次，中國對台軍事壓迫確實在提升。