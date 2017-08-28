獵雷艦詐貸案 美商要求慶富45天還10億否則解約！

慶富造船承攬海軍獵雷艦案爆出連串爭議。圖為獵雷艦船艏。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

2017-08-28 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕慶富造船承攬海軍獵雷艦案爆出連串爭議，日前傳出軍方「最壞的打算」就是解約。今天媒體報導指出，負責獵雷艦戰鬥系統整合的美國軍火商已發信函，若慶富45天內未結清10多億台幣貨款，不排除與慶富提出解約。

獵雷艦案得標商慶富涉嫌詐貸案，日前高雄地檢署約談慶富董事長陳慶男、副董事長陳偉志父子等19人，陳慶男父子移送雄檢複訊，兩人坦承詐貸，檢方訊後諭令父子分別800萬、500萬元交保。

根據《上報》報導，慶富與主辦聯貸案第一銀行的協議內容第11項指出，若慶富違約，負責獵雷艦戰鬥系統整合的美商洛克希德馬汀公司（Lockheed Martin Global,Inc.）及義大利Intermarine S.p.A等技協（船）廠，將書面終止或解除合約。

報導指出，慶富出現財務問題後已向洛克希德馬汀（洛馬）公司協商展延付款，雙方雖簽訂延遲付款的罰則，但詐貸案後洛馬公司考量未來風險性高，因此要求慶富在9月底前將台幣10多億元款項結清，否則不排除解約並進行法律訴訟。

若是洛馬公司提出解約，銀行團也可能依聯貸案的違約規範，面對是否要終止聯貸合約提前與慶富解約，收回所有已撥付款項的討論。