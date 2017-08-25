屏東海水供應站效能偏低、設備閒置 審計單位要查處

2017-08-25 20:09

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府為減緩沿海地層下陷問題，向中央爭取超過11億元在枋寮及佳冬鄉興建海水供應站，盼透過統一納管供水，推動純海水養殖，減少抽取地下水，但審計單位卻發現供水站使用效能連一半都不到，規劃偏離實際需求，造成機具閒置，將呈報監察院查處。

縣府農業處強調，解決數十年來的地層下陷問題非一蹴可幾，佳冬鄉塭豐海水供應站接管率已超過6成，經過輔導後，純海水養殖的觀念逐漸被養殖 戶接受，接管率還會再提高。

屏東縣養殖協會總幹事陳啓宏指出，養殖戶私接的海水管線，遇颱風容易破管，該協會成員絕大多數已改接塭豐海水供應站的統一管線，水量穩定且比較乾淨，純海水養殖已成為趨勢，抽地下水養殖的情形只會越來越少。

審計單位調查，分別在92及103年完工啟用的枋寮鄉北勢寮養殖區海水供應站與佳冬鄉塭豐養殖區海水供應站，系統規劃偏離實際需求，未考量當地養殖需補充淡水的現況，研謀用水方案，任由養殖戶繼續抽取地下水，且未建立養殖戶對公有海水供應站穩定供水的信心，導致舊有管線越堤抽取海水的亂象普遍存在。

審計單位並發現，塭豐供應站浮列設備，抽水機組未配合實際需求分批添購，造成機具閒置，縣府多年來也未執行稽查，將相關財產登帳列管，顯有疏失，將呈報監察院查處，並要求縣府提高海水供應站效能，並儘早建置淡水供應系統，解決養殖戶抽取地下水的問題。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，縣府曾向農委會爭取設置淡水供應系統，但並未獲得採納，加上養殖戶對地表水及河水的水質仍有疑慮，推動淡水納管方案阻力不小，目前仍以輔導純海水養殖產業為重心，讓當地淡水需求量大的養殖魚種淡出市場。