世大運被反年改鬧場 柯文哲當晚私人簡訊曝光...

台北世大運開幕時遭反年改團體鬧場，台北市長柯文哲當時在會場內面色鐵青。（資料照，記者林正堃攝）

2017-08-24 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運開幕時遭反年改團體鬧場，台北市長柯文哲當時在會場內面色鐵青。柯P在台大醫學院時期的同學兼室友許長禮，則在臉書貼出當天晚上與柯P聯絡的簡訊，柯文哲在簡訊中強調「現在還在賽事期間要撐住大家（包括基層員警）的士氣」。

許長禮於臉書上表示，他在世大運開幕式時準時打開電視觀看，過沒多久卻發現只有掌旗手而沒有選手入場，接著才知道原來是反年改鬧場，心裡真的是又氣又急。還好最後運動員成功進場，他在電視上看到現場的歡呼場景，心情也十分激動，大讚開幕式辦得很成功，反年改的卑劣手段並沒有得逞。

許長禮直到典禮結束後，就向老同學柯P恭喜，並安慰他只要盡全力辦好事情，老天爺都會幫忙，讓壞事最後變成好事。

柯文哲則在簡訊中回應「謝謝你的支持，美中不足，被反年改團體破壞開幕之進場，後遺症還需處理。現在還在賽事期間要撐住大家（包括基層員警）的士氣，直到世大運結束。繼續努力。」

許長禮表示，「繼續努力」就是柯文哲一貫的態度，先把事情做好做完，再全面去檢討改進。許長禮還說，柯P大戰反年改和網友時說出「王八蛋」，這就是柯文哲的直白本色，他絕非聖賢也不溫良恭儉讓，但就是要盡心盡力把事情做好。