蔡正元盼中影淘空案傳蔡英文 府：沒有作證問題

2017-08-23 14:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕前立委蔡正元就中影淘空案，希望傳現任總統蔡英文出庭作證，總統府發言人黃重諺今表示，這沒有任何作證問題，蔡正元涉及案件，與他黨及其他人都沒有關係，而蔡正元不需要再藉這件事情來迴避他在黨產交易案的角色。

高等法院昨審理中影淘空案，蔡正元出庭時表示，2007年間，立法院同事蔡英文約他私下會面用餐，當天蔡英文及一名聯合報女主管對於中影交易及相關事情有興趣，他花3個小時說明，事隔10年，當初他所說的和在庭上說的一樣，庭上可以請蔡英文作證，但蔡英文現在是總統，跟他在政治上有不同立場。

黃重諺今接受廣播專訪時表示，他昨天跟當事人與總統對了一下情境，10多年前因為有一家媒體報導了有關蔡正元處理黨產交易案的問題，產生一些誤會，蔡正元一度要訴求司法途徑來處理。媒體這一方有請蔡英文拜託，居間化解。而這個記者與蔡英文熟識，希望能化解糾紛。

至於蔡英文當時的職務為何？黃重諺在節目後受訪時表示，坦白講，當時大家都記不得了，因為當時好像在立委或擔任行政院副院長期間。而當時有無觸及黨產議題？黃重諺表示，「當然沒有」，基本上只是讓他們雙方可坐下來面對面溝通。

媒體追問，是媒體一方希望不要曝光嗎？黃重諺說，「我們就講我們的，我們不會替他們發言」，他只是還原事實，致於其他的對象，「我們不要談。這基本上是我們的倫理」。