扯「派系鬥爭」犯眾怒？傳花媽點頭陳金德才下台

陳金德（見圖）上週在周玉蔻電台節目上扯出派系鬥爭說法。（記者廖振輝攝）

2017-08-23 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕台電上週二（15日）發生跳電造成全國大停電，經濟部長李世光第一時間請辭，不過跳機主因的中油，董事長陳金德在18日才下台。週刊報導，陳金德早已提出辭呈，不過行政院長林全希望他留任處理，陳卻失言扯出「派系鬥爭」，最後在陳菊點頭後才黯然下台。

《壹週刊》報導，陳金德在16日就已向林全、行政院副院長林錫耀請辭，當時林全認為辭職不能解決事情，希望陳把真相釐清並善後，所以沒有批准，怎料陳金德說明事故時前後說法不同引起質疑。陳金德17日上電台受訪時還將問題延伸到派系鬥爭，並說出「加入民進黨超過30年，這種場面我看多了。」等話，引發民進黨內不滿，為了平息眾怒，當初推薦他擔任中油董座的陳菊才點頭，陳隔天隨即請辭。

報導指出，陳會扯到「派系鬥爭」主要與民進黨新北市黨部主委余天有關，日前余天帶著電腦廢料廠商拜會陳金德，表達爭取五輕清污工程的意願，不過陳並未同意，隨後就迴避見面，余可能因此在上週中常會上砲轟陳，讓陳金德認為是借題發揮，認為根本是派系鬥爭。針對挾怨報復說法，余天日前曾向媒體回應，自己哪有分派系，哪個沒幫他們站台，每個人能幫就幫。

據悉余天在中常會上發言砲轟陳金德，讓陳金德認為是在公報私仇，才會在廣播節目脫口說出「派系鬥爭」，此話一出隨即引發正國會派系等黨內同志強烈反彈，變成下台的主因。