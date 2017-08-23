反年改大鬧世大運 傳柯P嚇到癱軟、小英即刻救援！

報導稱蔡英文在世大運開幕時即刻救援，親自指揮國安體系排除狀況。（資料照，記者林正堃攝）

2017-08-23 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕世大運開幕遭反年改團體鬧場，導致各國選手進不了會場，週刊報導事件內幕，當時台北市長柯文哲一度嚇傻癱坐在貴賓席，總統蔡英文出面「即刻救援」，親自向國際大學運動總會（FISU）主席保證選手安全無虞，才讓選手進場。

《壹週刊》報導，蔡英文聽到反年改團體氣笛聲後，隨即要求侍衛長劉志斌聯絡國安體系，並請總統府秘書長吳釗燮到場外了解，不過當下人也在場的柯文哲早已臉色鐵青，甚至一度癱坐在椅，表情如嚇傻般「六神無主」。隨後蔡英文親自向FISU主席Oleg Matytsingin說明狀況，當下也保證會確保選手安全，詢問是否選手入場，不過經討論仍決定先讓各國國旗入場，再讓選手入場。

報導指出，當天維安分三層，共5600名人力負責維安，不料這場號稱「維安最高規格」的世大運卻不敵反年改「阿伯」，最大原因是警力未落實管制區身分管制，輕忽行事才讓抗議群眾闖入，甚至有在場工作人員表示，當時警方管制形同虛設，只會高喊「學長、學長」，卻毫無作為，連煙霧彈也是志工拿起來往外丟，「警方簡直離譜到極點！」

據稱當時開幕應變中心副主任張勝傑派出百名志工到場幫忙，他看到煙霧彈被丟出時眼眶已泛淚，許多工作人員也都在哭，「大家都是含淚完成工作。」事後蔡英文立即召開危機處理會議，據稱當天蔡感到相當不悅，並下令到活動結束前都不能再有任何意外。

府院認為，此次軍方、國安局表現無大失誤，警方被認為無法置身事外，警政署長陳國恩的大位恐岌岌可危，另外市警局長邱豐光也被列為頭號戰犯。