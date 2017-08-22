柯文哲嗆網友留言沒了！ 市府：不是我們刪的

台北市長柯文哲昨在臉書反嗆網友，留言按讚數不斷暴衝，如今留言卻遭人刪除。（圖片擷取自柯文哲臉書）

2017-08-22 14:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨在臉書反嗆網友，不但成為網路熱門話題，柯P的留言按讚數更不斷暴衝，就在即將邁向50萬大關之際，留言卻遭人刪除。北市府發言人劉奕霆表示，經與市長確認，該篇貼文中由Pamela Yang網友發表之所有留言，市長並未刪除，擁有市長臉書編輯權限的同仁皆未刪除任何一則相關留言，對於留言刪除一事，市長並無回應。

因反年改團體擾亂世大運開幕，柯P在記者會上批評這些人是「王八蛋」。對此，有網友在臉書留言，痛批北市維安不佳，嗆說「請你告訴全台北市民，誰是王八蛋？」柯則在下方留言，「你和那些反年改團體」，市府事後指出是柯P本人留言且不會刪文，吸引網友前往按讚朝聖；但今天中午留言卻消失了。

據了解，目前共有5個人擁有柯文哲臉書權限，包含柯文哲本人和其他4位媒事組成員。劉奕霆表示，和擁有權限的同仁確認後，沒有任何一位將留言刪除，稍晚詢問柯文哲本人，他也表示自己並未這樣做，因此確認是Pamela Yang將原本回文刪除，以致底下回覆內容整串消失。對網友的舉動，柯說自己沒有回應也無任何意見。