野生柯P被釣出嗆網友王八蛋 他爆「本人回的沒人敢刪」

柯文哲嗆網友王八蛋。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-08-21 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在臉書上留言回嗆網友「你和那些反年改團體才是王八蛋」掀起大家討論，實踐大學應用日文系助理教授蔡亦竹則在臉書PO文，打趣說：「那是本人回的所以沒人敢刪」。

柯文哲臉書暴衝回應網友「你和反年改才是王八蛋」一文，立刻引起大家注意，第一時間還有人揣測可能是「小編」留言、而非本人，不過事後北市府證實留言是本人親自留言的。

原本以為不可能是柯文哲親自留言的蔡亦竹，先是表示「台灣人玩臉書玩到真的本性盡出」、不相信是柯親自留言，隨後又再度發文說，「才想說柯文哲的臉書團隊怎麼管理成這樣讓大家暴衝，不過經由神秘管道讓我知道了真實」、「那是本人回的所以沒人敢刪」。

蔡亦竹也認為，柯文哲留言雖然有梗，但該重視的是世大運後有沒有嚴辦這些破壞分子，甚至在世大運期間，會不會因為反年改搗亂而趁機讓有心人更封鎖「台灣不是中國台北」的和平發聲者、還有最根源的警察維安漏洞、到底有沒有裡應外合的爛事，世大運過後有沒有要懲處相關人士等，「而非市長罵句王八蛋大家就好爽喔然後什麼事都沒了這樣」。