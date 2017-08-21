罷免黃國昌連署書 有效份數總計29714份

選委會副總幹事黃堯章（中）宣布連署書清點結果，左為安定力量主席孫繼正，右為秘書長游信義。（記者何玉華攝）

2017-08-21 12:42

〔記者何玉華／新北報導〕安定力量罷免立委黃國昌進入第二階段，主席孫繼正、秘書長游信義等人，今（21）日上午將近3萬份連署書送交新北市選舉委員會，選委會動員12人展開名冊清點作業，總計有效份數29714；選委會副總幹事黃堯章表示，將在40天內完成資料查對，最後由中選會宣告罷免案成立與否。

黃國昌則表示：尊重公民權的行使，支持婚姻平權的立場不變。

選委會今天辦理「新北市第12選舉區立法委員黃國昌罷免案受理連署人名冊清點作業」，預計在午前完成連署書數量清點；選委會表示，數量清點後將在本週完成電腦資料建檔作業，於下週一送交戶政事務所，從今天起，40天內完成連署人資料查對。

選委會副總幹事黃堯章表示，連署名冊人員查對是否符合資格，包括不能重覆、原選區選舉人、連署人不得為提議人、姓名及身分證字號等資料是否正確等，符合資格的連署人數需達原選舉區選舉人的10分之1（25120人），罷免案才成立，若連署人數未達門檻，一年內不得再對同一人提罷免案。

罷免成案後在20至60天內辦理罷免案投票，投票結果若同意票多於不同意票，並達原選舉區選舉人總數的1/4以上（6萬2798票），罷免案就通過。

罷免案若通過，需在7日內公告，被罷免人隨即解除職務，因立委任期還有一年，選委會將在三個月內辦理補選；反之，若罷免案未通過，任期內不得再對同一人提罷免案。

相關影音