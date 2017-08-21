陷蔡英文與柯文哲於不義？ 他嗆北市警局長「下台」

2017-08-21 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕19日世大運開幕式發生反年改團體鬧場事件，反年改團體擋住車輛出入口，又丟擲煙霧彈，甚至毆傷員警，導致各國選手無法進場；身為現場指揮官的台北市警察局長邱豐光，受訪時堅稱沒有煙霧彈，但隨後卻遭警方發出的新聞稿給打臉。

社運人士王奕凱則在臉書痛批太離譜了，認為這樣根本陷總統蔡英文跟市長柯文哲於不義，點名邱豐光「應該自行懲處，自行下台」！

世大運開幕當晚，有人在丟擲煙霧彈，傳出府院在第一時間掌握現場被丟煙霧彈，但身為現場指揮官的邱豐光似乎仍在狀況外，受訪時堅稱沒有煙霧彈，更無封鎖線被突破的情況發生，還說因為陳抗的人高音喇叭聲音很大、太吵雜，外國代表團有疑慮才暫時不入場的謬論。

對此王奕凱在臉書轉貼PTT爆卦文怒批邱豐光，「太離譜了，這樣根本陷蔡英文跟柯文哲於不義，怎麼可以睜眼說瞎話，邱豐光應該自行懲處，自行下台。」王奕凱指出，抗爭當然有他們的權利，但不代表不用負責，「我們過去沒有打警察也沒有丟煙霧彈，就要被抓被告妨礙（害）公務了。」

王奕凱表示，他不明白為何反年改團體打警察、丟石頭、丟煙霧彈的可以全身而退？如果今天是抗爭的權利提升他沒意見，如果是說抗爭無罪他也接受，「但如果是雙重標準的裁量權，針對反年改跟其他抗爭團體的群眾有差別待遇，恕我難以接受。」