反年改團體擾亂世大運 柯文哲：王八蛋！

台北市長柯文哲召開記者會說明世大運開幕，選手受阻進場事件。（記者王藝菘攝）

2017-08-20 16:06

〔記者張凱翔／台北報導〕世大運開幕表演世界各國選手入場，遭到反年金改革團體干擾、導致無法順利入場，讓全國罵聲一片。台北市長柯文哲下午召開媒體說明會表示，昨天有檢討警方應該把柵欄的縱深加大，把各國選手和陳抗民眾隔離開來才對，他並嚴厲要求，從今開始面對陳抗事件北市都要做「最強力的處理」，柯還補上一句鬧場的反年改團體真的是「王八蛋！」

柯文哲表示，他事先已經講過很多遍，世大運不只是台北的世大運、而是台灣的世大運，沒有人應該在自己國家辦喜事的時候自己出來鬧場。

面對媒體提問難道北市府沒有準備？柯文哲說，他們的維安都是針對「反恐」而非國內公民自己的陳抗，雖然之前都對這些團體有所掌握，知道反年改人士是要阻撓總統車隊，但這些人後來改為到處流竄、用高音喇叭抗議嚇到要入場的選手。

翻譯人員如實翻譯「bastard」（雜種）

柯文哲對此極為不滿，直指這些陳抗團體這樣搞，真的是「王八蛋」！由於現場有許多外國媒體，翻譯人員雖然稍有遲疑，但還是如實翻譯「王八蛋」為「bastard」（雜種），讓外媒臉露訝異之色。

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