中油員工：摒除政治因素，陳金德創下多項第一

2017-08-18 19:27

［記者黃旭磊／高雄報導］中油員工認為，摒除政治因素，陳金德任職11個多月來，作風明快，改變中油陳腐以久作風，創下董事長扣月薪加入工會、台北上班卻住高雄宿舍等多項紀錄，「跟歷任董座作風不同，很希望他繼續留任改造文化。」

台灣石油工會第一分會常務理事顏飛龍說，陳金德是第一個扣月薪千分之三、加入工會的董事長，改變勞、資對立傳統，跟勞工幹部互動好，另為實踐南遷高雄承諾，陳金德住進楠梓宏南宿舍，幾乎每天從台北搭車回到高雄，隔天再北上。

顏飛龍表示，也許是從政出身，陳「喜歡衝現場，站第一線，」要求承攬商包工需穿制服，繡上公司名稱，並嚴禁菸、酒、檳榔，尤其要檳榔文化徹底改變。

高雄及大林煉油廠、林園石化事業部員工透露，陳金德敢站在第一線說明，這跟歷任董事長作風不同，中油有1萬5千多名員工，最多的就是SOP，但員工、包商貪方便，關好管線就好，陳腐很深。

顏飛龍說，陳金德還有一項不為人知，就是約聘媒體人，讓資深記者改善「中油常出包被釘形象」，遇到媒體不實、誇大負面報導，第一時間就會更正，「甚至嗆不友善媒體。」

員工透露，另包括桃園廠R3重油觸媒轉換成輕油製程以及高雄廠關閉後，由屏山儲運站重接管線到大林煉油廠，達成「南油北送」銜接製程等，都是陳金德不為人知功績。