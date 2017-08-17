子弟兵沈榮津代經長 何美玥將進行政院？

經濟次長沈榮津暫代經濟部長。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-08-17 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕因中油疏失，導致大潭電廠6部發電機組因斷氣全跳機，引爆全台大停電，民眾怨聲載道，經濟部長李世光火速請辭，部長之位由次長沈榮津暫代，他是前經濟部長何美玥的愛將，先前盛傳何美玥有望出任副閣揆，雖然總統府發言人林鶴明出面澄清，不過最後是否出現變數，仍是未知數。

《信傳媒》報導，照行政院院長林全的性格，要換掉一位部會首長，一定會先有接任的人選，他不會先准辭再找人，這次停電事出突然，但沈榮津隔天一大早就被宣佈代理部長，顯然沈早已是林全的口袋名單，外傳他就是未來的部長人選。

沈榮津是何美玥的愛將，先前一度傳何美玥出任副閣揆的呼聲高，很可能是下任副閣揆人選，她長期接觸企業界，人脈相當廣，和蔡英文感情很好，蔡選舉時走訪產業的行程，幾乎都是她安排的。

報導指出，何美玥除了擔任高雄銀行的獨董外，還在陳菊與企業主之間穿針引線，不過當何美玥是下任副閣揆人選的消息曝光後，黨內也出現不小的質疑聲，質疑「何美玥究竟屬於英系還是靠向新系？」

現在何美玥的子弟兵沈榮津代理經濟部長，很可能不久後就被「扶正」，外界也好奇何美玥下一步的動向。