權傾一時馬愛將 林益世夫妻如今變這樣...

2017-08-16 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕行政院前秘書長林益世，因貪污案被判刑13年半及限制出境、出海。有媒體報導，林益世現已淡出政壇，被直擊每週都穿短褲、騎機車，到派出所報到，也經常台北高雄兩邊跑，分別照顧妻子和媽媽，不過最高法院近日將開會統一見解，若傾向貪污案採用「實質影響力說」，林益世收賄案恐將面臨重判；而他的妻子彭愛佳涉入官司後日益低調，目前升任中視採訪中心主任。

林益世2012年爆發貪瀆案，時任國民黨副主席及行政院秘書長的林益世擔任立委時，以協助「地勇選礦公司」續約為由，涉嫌向地勇負責人陳啟祥收賄6300萬元、索賄8300萬元。二審林益世被判13年6月，併科1580萬。林母沈若蘭改依滅證罪，判5月得易科15萬定讞，妻子彭愛佳等3人無罪。

《鏡傳媒》報導，林益世和彭愛佳2006年結婚，打官司期間生下兒子，目前林益世北高兩地奔波，分頭照顧妻兒與母親，每週到派出所報到。

報導提到，最高法院被司改國是會議視為首要改革對象，近來動作頻頻，近期將針對貪污罪構成要件採用「法定職權說」或「實質影響力說」，召開刑庭會議統一見解，而據悉目前傾向採「實質影響力說」，對被告較為不利，林益世收賄案可能就是首件適用的個案，如此一來，林益世恐將面臨重判，並入獄服刑。

至於彭愛佳原擔任主播，已不再跑線，調內勤負責節目製作，中視高層一度要她當主管帶領同事跑新聞，但彭婉拒，中視和中天電視整併後，今年5月升任中視採訪主任，表現頗受上司肯定。