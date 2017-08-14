卡一中政策 烏干達不來了 世大運：沒一個國家應輕言放棄

世大運開幕在即，不過今天卻傳出烏干達臨時取消派代表隊來台參賽。圖為烏干達選手參加今年世界田徑錦標賽奪銀披國旗照。（歐新社）

2017-08-14 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕世大運開幕在即，不過今天卻傳出烏干達臨時取消派代表隊來台參賽。根據烏干達世界越野協會媒體公關執行長卡坦德（Norman Katende）在推特上貼出公文的內容顯示，由於烏干達政府遵守「一中政策（One China Policy）」，所以該國外交部要求教育部不要派代表隊來台參加世大運。世大運發言人楊景棠表示，沒有一個國家應該輕言放棄。

卡坦德翻拍的公文是烏干達外交部行文給烏干達教育部的內部公文。被標註為「急件（Immediate）」的公文顯示，一中政策是烏干達政府的立場，為了尊重政府的一貫立場，外交部「建議（advising）」教育部，不要派遣官方代表對來台參賽。卡坦德在發文中表示，「烏干達隊因為政府要求他們不要前往參加台北世大運而流淚」。

世大運發言人楊景棠表示，沒有一個國家應該輕言放棄參與這場全球體育的盛事。台北組委會籌辦了許久，不管是賽務端，或其他的應用端如食衣住行育樂等都做足了準備，有信心打造最好的世大運。