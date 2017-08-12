提司改建言 宋楚瑜籲試辦「陪審制」

2017-08-12 12:10

〔記者鄭鴻達／台北報導〕司法改革腳步不停歇，親民黨主席宋楚瑜指出，司改應由總統出面，以「憲法」高度通盤考量、協調，應仿「商鞅變法」「立信」、「立威」挽回人民對司法之信任，更推動陪審制，讓人民決定「自由心證」，採試點試辦方式減少衝擊。

宋楚瑜今上午出席「司法改革國是會議總結會議」並聽取報告後，會後於臉書貼文提出建言。宋楚瑜說，司改非單純是司法院、法務部的事，應由五院通力合作，並由總統出面，以「憲法」的高度通盤考量、協調執行，例如如何從考選提升司法官及律師素質。

宋楚瑜接著表示，行政官員普遍對司法系統有諸多怨言，尤以對「圖利」的認定為最，且因太多道德性陳義過高卻不可行及與時代脫節的法條，立法院是落實修法層面最重要的戰場，司改國是會議只是司改的起點，盼各院、各部都能共同建構可信賴的司法體系。

宋楚瑜強調，要挽回人民對司法的信任感，最重要的就是「立信」、「立威」，一如值得借鏡的商鞅變法，先有徙木立信，再來割太傅鼻子來作為懲罰，讓人民相信「王子犯法與庶民同罪」，再無「刑不上大夫」、「官官相護」這種事，建立政府執法權威。

宋楚瑜也說，應推動「陪審制」，讓「自由心證」由人民來決定，不再一人說了算，但改革幅度大，全面立即推動衝擊難免過鉅，可採試點試辦方式，且人民對檢察官濫訴、恐龍法官印象太糟，因此應建立退場機制，讓民眾參與決定哪些法官、檢察官應與淘汰。

宋楚瑜最後呼籲，改革無法一步到位，千里之行，始於足下，期盼本次私改國是會議的成果，能作為司改的起步，真正回應人民的殷盼，讓我國司法真正保護好人，懲奸除惡，捍衛人民權利，才能向世界宣示「以人為本，以民為貴的民主法治價值」的意義。