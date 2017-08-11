批宜縣選情吃緊全因林聰賢 陳歐珀：我跟他是好兄弟

2017-08-11 15:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長選戰進入白熱化，相較國民黨陣營「一支獨秀」，民進黨卻出現三強競相爭取出線，而早早表態參選的綠委陳歐珀，昨更上廣播節目時火力全開，批評縣府施政不得民心，暗指宜蘭選情危機是地方執政不利，直接將砲口對向前縣長林聰賢。對此，陳歐珀今出面澄清，昨訪問內容只是幫中央說句公道話；還強調他跟林聰賢是「好兄弟」，要共同為宜蘭承擔問題。

陳歐珀昨接受媒體人周玉蔻專訪，在節目上指出地方選情告急，主因是地方政府施政不利，還舉宜蘭縣施政滿意度近年「不升反降」，雖未明講，但一番談話卻直將矛頭指向前縣長林聰賢，暗批縣府施政不利。

但陳歐珀今出面澄清，他指出，因縣府在地方治理上，常引起民怨，如地價稅、農地管理、農舍興建，等包括縣府、縣議會、水利會，還有自己，所有黨公職都應該共同面對跟承擔，才能維繫綠色執政、品質保證的招牌。

不過，上廣播節目批評縣府施政，難免遭地方人士側目，媒體追問陳歐珀，上節目開砲會不會擔憂未來選舉，找不到人「站台」。

對此，陳歐珀表示，民進黨是懂得反省的政黨，如果沒辦法提出讓選民信服政策，選舉一定非常困難。他強調，若是他代表綠營出線，會結合五合一選舉各候選人，來擬定解決對策，「宜蘭是民主聖地，應用理性來選擇下屆縣長」。

至於會給林聰賢打幾分，陳歐珀則說，雪隧通車後，對宜蘭環境造成很大衝擊，林前縣長在捍衛農地環境上，確實十分用心。陳還不忘強調他跟林聰賢是非常要好的結拜兄弟。陳歐珀說，「希望兩人可共同為宜蘭縣承擔問題」。