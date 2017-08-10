黨產會質疑中影被賤賣 中投公司：嚴重誤導社會大眾

2017-08-10 11:34

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院不當黨產處理委員會調查指出，中影資產嚴重被低估土地價值、每股鑑價而遭賤賣，中投公司今日澄清指出，相關內容嚴重誤導社會大眾。

中投公司指出，黨產會調查報告指稱「以土地公告現值認列中影土地重估值，會嚴重低估中影土地價值」、「而房屋減損又被認列在財報，造成雙重低估」，但根據一般公認會計原理原則，公司土地重估值本來就是以土地公告現值認列，房屋減損則是因當年財務會計準則第35號公報實施，依規定及會計師建議華夏大樓需辦理資產減損，當時依照會計師要求而做的資產減損，今日反而成了質疑雙重低估的理由，實難讓人信服沒有「政治凌駕專業」。

中投公司表示，黨產會一再質疑土地市場價值一定高於土地公告現值，但在黨產會委託台灣無形資產鑑價學會所做的複核意見說明第一頁中就有回應，「土地所在區段及使用分區將對土地的市場價格產生顯著的影響，且影響方向不一，故土地公告現值是否會低於市場價值，並無一定關係。」

中投公司說，該案是該公司出售所持有的中影公司「股權」，而非出售中影公司所持有的不動產，因此當時已依照相關法令及公司規定，委請專業證券分析師、會計師就中影公司股權價值進行評估，黨產會一再苛責出售股權時，未就中影公司「所有」不動產進行鑑價，已超過一般股權交易的常態作法。

中投公司還強調，評估一家公司的股權價值，除須考量持有固定資產價值外，還需考慮公司營運本業的盈虧及所持有的長短期投資價值，以中影公司為例，當時公司本業每年虧損1億元至2億元，而公司所持有的長期投資東森寬頻電信股份帳列4億元，實際價值被外界戲稱為「壁紙」，凡此種種都勢必影響股權價值的評估。