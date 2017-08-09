週刊爆馬英九涉圖利趙少康 中投公司發聲明駁斥

有週刊報導前國民黨主席馬英九涉圖利中廣董事長趙少康，使用中廣松江大樓等房地10年未收租金，中投公司下午發聲明強調絕無此事。圖為中廣松江大樓。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-08-09 14:38

〔記者施曉光／台北報導〕針對有媒體報導前國民黨主席馬英九涉圖利中廣董事長趙少康，讓趙少康入主中廣後，免費使用中廣松江大樓等房地，10年未收租金，中投公司下午聲明駁斥傳聞，強調絕無所謂未收租金，涉及圖利的情事。

中投公司指出，好聽等4家公司於95年底向華夏公司取得中廣公司股權時，因中廣公司名下相關不動產涉及「接收日產」訴訟中，因此，好聽等4家公司以10億元價金，購買中廣之廣播事業經營權，中廣名下不動產部分，雙方約定以中廣公司辦理「企業分割」方式，由子公司光華投資公司取回非廣播資產公司股權，而中廣公司自96年起內部即依照廣播業務、非廣播業務分開記帳，相關不動產租金都屬非廣播業務受益，而廣播業務因使用松江大樓辦公室、全台發射機室等設施，都已按約定價格設算租金給非廣播業務，絕無所謂未收租金，涉及圖利情事。

中投公司強調，中廣公司股權交易案，經最高法院檢察署特別偵查組歷經8年偵查，已於103年8月4日偵結，查無違法或不當的情事，該公司當年除已向特偵組提供相關資料完整說明外，近日也配合台北地檢署進行相關調查工作，提供後續辦理相關資料，以協助釐清事實真相。

中投公司表示，由於中廣公司分割案尚未經NCC核准，因此目前非廣播業務相關租金收益仍列於中廣公司資產科目名下，待分割案核准後，光華投資公司將依法取回非廣播業務相關資產與租金收益。