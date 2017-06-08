陸委會民調：近7成民眾認李明哲案傷害台人權益

2017-06-08 18:09

〔記者林良昇／台北報導〕陸委會今公布例行性民調，民調結果顯示，7成以上民眾不認同中國強調「兩岸同屬一個中國」的政治前提和矮化台灣為地方政府的作法；對於李明哲案，有68.1%民眾認為中方未公布具體事證，並同意家屬探視的作法，已傷害台灣民眾權益。

陸委會今日公布例行性民調結果，有73.4%民眾不認同中國強調「兩岸同屬一個中國」的政治前提和矮化台灣為地方政府的作法，83.9%的民眾認為中國持續打壓我國際空間，已傷害台灣應有權益，80.5%民眾認為中國應正視中華民國存在的事實。

陸委會調查結果顯示，89.4%民眾支持政府主張兩岸應相互尊重，透過溝通對話化解分歧，維護兩岸和平穩定現狀；85.9%民眾贊成中國應尊重台灣民主制度與民意，才有助兩岸關係長遠發展，86.2%民眾認為兩岸應以雙方民眾權益與福祉為優先，推動兩岸良性互動與交流合作。

對於李明哲遭中國逮捕事件，有68.1%民眾認為中方至今未公布具體事證，也未正式通報我方和同意家屬探視等作法，已傷害台灣民眾權益。

在長期觀察的兩岸議題方面，陸委會指出，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（80.9%），維持長期穩定態勢。在兩岸交流速度方面，認為「剛剛好」的民眾有31.3%，認為「太快」及「太慢」者分別為6.7%及45.0%。

陸委會認為，中國一再對兩岸互動及台灣國際參與片面設置政治障礙、緊縮兩岸交流，並持續打壓我國際空間，阻礙兩岸關係良性發展，更迴避與我方溝通對話，確確實實傷害台灣民眾切身的權益與福祉，而逐漸累積對中國不友善的負面觀感，恐成為兩岸關係發展的不利因素。

陸委會強調，推進兩岸關係發展的重要關鍵是「尊重與理解」，對岸應該正確理解及認真回應台灣民意，並應以「民眾權益福祉」作為改善兩岸關係的起點；當前中國必須針對李明哲事件給予家屬與我政府合理明確的交待，真正落實文明法治及保障基本人權。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在6月2日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1076份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。