新北市長戰鼓擂 侯：參選就辭 朱：准不准在我

2017-06-08 10:50

〔記者何玉華／新北報導〕新北市副市長侯友宜被視為國民黨新北市市長候選人熱門人選，今天在市政總質詢時，民進黨議員何博文質疑其挾行政資源跑透透，要求「要選就把副市長辭掉，你要不要辭？」侯友宜表示，「我如果決定要選，一定辭職」。

不過，稍後李坤城繼續追問侯友宜態度，肯定侯友宜「如果決定要選，一定辭職」的態度，但詢市長問朱立倫是不是會准他辭職時，朱立倫表示，會看市政的需要、適合的時間決定，甚至罕見的多次主動搶麥克風，態度強硬地表示，侯友宜要辭職「准與不准、時間、態度，是我決定」。