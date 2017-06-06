離岸風電競標 民進黨團促納技術移轉

2017-06-06 12:14

〔記者鄭鴻達／台北報導〕經濟部能源局日前公告，要讓離岸風力發電採強制價格競標，業者憂心如此恐影響投資意願。立法院民進黨團今召開記者會，表示支持行政院對離岸風電採價格競標，並強調綠能講究永續發展，產業應在地化，廠商競標條件應納技術移轉。

經濟部日前公告離岸風電將採強制價格競標，業者對此表達不滿，認為去年離岸風電每度平均收購價7元，若改採價格競標，恐下殺到3元，恐影響投資意願；緣此，民進黨團幹事長葉宜津與立委陳曼麗召開「永續能源、離岸風電、要求技術轉移、產業在地化」記者會。

葉宜津說，為達成非核家園，離岸風電及太陽能光電一定要做，台灣有世界公認的十大優良風場，也準備以優渥價格收購離岸風電，因此才會有許多外商願意投資，但收購價格優於國際價格是政府政策，補貼須由全民買單，但綠能講究永續發展，產業必須在地化。

葉宜津說，黨團支持行政院、經濟部採價格競標方式，會以優渥價格收購，就是希望能納入技轉，如此才值得，也讓產業在地化，經濟部對於未來的離岸風電發展廠商競標條件中，最重要的就是納入技轉，如此技術才能在地生根，以達到非核家園的目標。

陳曼麗說，台灣四面環海，過去在海上利用（風電）比較少，盼能跟上國際的進度，已有許多外商到台灣向民眾公開說明溝通，並有產業與廠商聯結，但台灣市場就這麼大，一定要有遊戲規則及公平公開的機制，將大部分國家做法融入標案，並長出台灣的產業。