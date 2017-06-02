政院將加強推廣台語、客語 回應本土社團憂慮

2017-06-02 20:54

〔記者李欣芳／台北報導〕政府正推動訂定「國家語言發展法草案」，包括台灣社、北中東南四社、客社等本土社團幹部日前拜訪行政院政務委員林萬億，表達對台語與客語等弱勢語言及文化恐面臨消失危機的憂慮，台灣社社長張葉森直指台語已進入「急診室」、客語與原住民語已進入「加護病房」，林萬億則表示，行政院未來將加強推廣台語與客語等弱勢語言，會有具體做法。

近年來不少年輕人逐漸不太會講母語，本土社團建議，在客家地區與民眾接觸的有關政府機關應多晉用客籍人士，客委會主委帶頭講客語，期使客委會的公務員都能使用客語與客家籍民眾接觸。至於搶救台語的部分，社團幹部建議應設台語電視台及電台。

文化部為促進我國各族群語言使用的平等尊重，建構語言傳承及永續發展的友善環境，正草擬「國家語言發展法草案」，林萬億表示，文化部針對這項草案還在廣徵各界意見，未來將座談會等結論彙整並做綜合評估後，就會提報行政院審查，屆時政院也將加速法案的審查腳步。

包括台灣社社長張葉森、中社社長林恆立、客社副社長徐國昌等多位本土社團幹部日前赴行政院拜訪林萬億，盼行政院重視台語、客語與原住民語等母語，並盼政院未來向立法提出「國家語言發展法草案」，能宣示台灣民眾使用的母語應被傳承下來的精神。

立法院已在5月26日三讀通過「原住民族語言發展法」，明定原住民族語言為國家語言，政府應每年寬列預算，推動各項族語發展措施。林萬億表示，每一種語言都是平等的，不應獨尊某一種語言，但特別是原住民語，目前有幾種原住民語言瀕臨滅絕，而台語、客語也有瀕臨消失的危機，雖然很難精確定義什麼是瀕臨消失，但也要即早準備、因應。

張葉森以推廣客語為例，認為相關機關首長，如客委會主委平日就要帶頭講客語，因為有些客委會的公務員，平日與客家籍民眾接觸時仍使用華語（國語），他則期盼客委會上下都能講客語。