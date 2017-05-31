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落日取消、延續雙軌制！北市容移修法三讀

《台北市容積移轉審查許可自治條例》修正草案今日下午通過三讀，北市將比照外縣市，所有道路用地、2公頃以下公園用地等可全面容積移轉。（記者何世昌攝）

2017-05-31  15:15

〔記者何世昌／台北報導〕北市府推動容積銀行代金制，原訂6月30日起，「捐地換容積」公共設施保留容積移轉舊制將走入歷史；不過，台北市議會上週二讀通過《台北市容積移轉審查許可自治條例》修正草案，北市將比照外縣市，所有道路用地、2公頃以下公園用地等可全面容積移轉。修正草案今下午排審，並於1分鐘內通過三讀。

對於修正草案三讀通過，都發局長林洲民受訪表示，6月8日、9日的公民論壇，屆時將提出「3個百分百」替代方案，包括百分之百代金制度、百分之百標購公保地、以及公告現值百分之百為上限徵收；待論壇結束後，再決定是否提出覆議案。

現行《台北市容積移轉審查許可自治條例》第4條明定3年落日條款，落日6月30日到期。在此之前，建商取得容積的方式採「雙軌制」：建商可選擇全數繳代金獲容積；抑或，50％以代金計算、50％來自未徵收的公保地（含15公尺道路、2公頃以下未開闢公園用地等）。

落日到期後，「雙軌制」走入歷史、未來採用代金制度。國民黨台北市議員葉林傳去年提案取消公保地容移6月30日的落日條款，外界批評圖利特定人士，不少議員揚言撤案。

修正草案5月24日再排審，身兼法規會召集人的國民黨北市議員李新又提案，再取消葉林傳原始提案「容移道路與8公尺以上計畫道路相連」等文字限制。「加碼版」提案最後獲得現場藍綠29位議員贊成、3位棄權、0反對，火速通過二讀。

修正草案二讀通過後，今日下午再排審，並於1分鐘內通過三讀。

（更新時間：16:16分）

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  • 《台北市容積移轉審查許可自治條例》修正草案今日下午通過三讀，北市將比照外縣市，所有道路用地、2公頃以下公園用地等可全面容積移轉。（記者何世昌攝）

    《台北市容積移轉審查許可自治條例》修正草案今日下午通過三讀，北市將比照外縣市，所有道路用地、2公頃以下公園用地等可全面容積移轉。（記者何世昌攝）

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相關關鍵字： 容移條例 容積移轉 容積銀行代金制
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