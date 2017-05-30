火砲打不穿共軍裝甲 傳國軍將自製研發120公釐砲

有媒體報導指出，國軍M60A3戰車無法擊毀中國解放軍主力戰車的裝甲，國防部考慮自製研發能貫穿700公釐防護裝甲的120公釐口徑火炮。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-30 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷擴張軍武，造成兩岸軍力失衡不對稱，有媒體報導指出，配備105公釐火砲的國軍M60A3戰車，無法擊毀中國解放軍主力戰車的裝甲，國防部與陸軍司令部目前正研究將M60A3戰車性能提升，自製研發能貫穿700公釐防護裝甲的120公釐口徑火炮。

據《蘋果日報》報導，我國主力戰車M60A3、M48H約有1200輛，但配備的主炮都是105公釐砲管，無法擊毀中國解放軍96式戰車的防護裝甲，目前陸軍已與中科院、國防部共同研究戰車性能提升，考慮研發能貫穿700公釐防護裝甲的120公釐口徑火炮，並安裝在國軍主力戰車上。另外，國防部軍備局與陸軍司令部也在研究向美國購買二手的M1A1戰車

報導也提到，《亞太防務》總編輯鄭繼文表示，戰車進行性能提升將可提升戰力，還能增強自製裝甲車的能力，但自行研發會有失敗風險及單價過高的問題，若直接向美方購買二手M1A1戰車，可立即提升陸軍戰力且避免自行研發的風險。

本報日前報導，由於國軍日前曾向美方爭取採購全新M1A2戰車，但在「漢光33號」電腦兵棋推演後，美方觀演團評估M1A2戰車在台灣所面臨的敵情威脅以及特殊地形之下，恐難以發揮戰力，軍方已重新考量提升現有M60A3戰車性能，甚至不排除要「戰車國造」。