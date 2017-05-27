為立院換地案向議會喊話 柯：政府不是私人企業

2017-05-27 16:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市西區門戶計畫預計今年7月完成，市長柯文哲接下來將目標轉向推動東區門戶計畫，日前最具爭議的南港瓶蓋工廠，歷經與公民團體、地主協調後已排除困難，但仍須面對市議會審查立院換地案。柯文哲今向市議會喊話，表示政府不是像私人企業一樣，計算有沒有佔便宜、有沒有虧錢，既然換地案對城市未來發展有益，中央、地方施政也更加方便，盼議會能多多支持該案進行。

市長柯文哲今出席南港區第三期市地重劃竣工記者會受訪，坦言東區門戶計畫接下來最重要的課題就是立法院換地案，對於不少議員批評北市府「用蛋黃區換蛋白區」，柯說，他的想法是管理和使用合一，目前立法院的土地屬台北市政府，立法院每次要修繕改建，公文還要轉到台北市政府請求同意，這樣的情形很奇怪，換地之後「地是誰的上面建築物就是誰的，這樣會比較方便。」

柯強調，自己要提出一個重要概念就是，政府不是私人企業，私人企業要算錢，計算有沒有占便宜、虧本，可是政府的目標是讓人民幸福快樂，讓執政更加方便，邏輯不太一樣，如果兩邊換過來，大家執政都方便，不是很好嗎？

柯也說，北市府是用1塊地換中央5塊地，兩邊都有審計部門，不太可能會出現佔便宜的情形，這案子對大家都有好處，但在台灣的政治環境下，大家都想太多了。市議員李建昌今也出席成果發表會，柯當場請求李能回去說服其他同事；現場記者最後追問柯，如果議會最後否決該如何因應？柯僅說:「這好問題，我也在想這問題」。