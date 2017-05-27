如何對付文化恐怖份子？ 柯P：儘量做就對了

2017-05-27 15:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕歷經一年半施工，北市地政局今舉辦南港區第三期市地重劃竣工記者會，地點特地選在園區內曾引發諸多爭議的南港瓶蓋工廠，未來規劃修繕成為「自造者工廠」。即起四天端午連假，南港瓶蓋工廠舉辦成果展，藉由VR探索及展覽等動態及靜態活動，希望讓民眾了解重劃歷程。

市長柯文哲今出席活動後受訪，還不忘主動宣傳，邀請市民在連假期間，可以搭乘捷運來欣賞成果展，看看過去的歷史，了解未來的想像。不過，當媒體問，會不會帶夫人陳佩琪一起來看展時，柯文哲先是沈默幾秒，接著嘆氣說「哎，我已經來過了，就不用了啦！」便未再多說，不知是否先前求援2000萬事件，仍未擺平。

有媒體問到當時面對文資團體一事，柯表示，其實想通一個道理就可以，他為了南瓶案，後來索性把文資審議委員會公開透明，這也是台北市政府最後一個開放錄音、錄影和旁聽的文資審議委員會。

柯說，他認為不要怕有衝突，重點是要有解決衝突的機制，他（文資團體）來抗議就參考，即使做不到百分之百，但百分之六十、七十就是儘量做，對方也會知道你的極限在哪，問題就解決了。

至於現在是否還覺得文資團體是所謂文化恐怖份子？柯坦言「有時候還滿難處理的，不過就是要面對嘛！」。