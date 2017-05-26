聽聞檢察總長提非常上訴 郭瑤琪激動落淚

2017-05-26 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕針對前交通部長郭瑤琪被控貪汙遭判刑8年定讞一案，檢察總長顏大和日前向最高法院提起非常上訴。郭瑤琪的丈夫彭光輝表示，感謝籲請上訴的監委和提上訴的檢察官，他透露，郭瑤琪昨聽聞檢方提非常上訴，情緒激動當場落淚。

彭光輝在26日《政經看民視》節目中表示，昨天接到非常上訴的消息，第一時間就告訴郭瑤琪，郭的反應是「馬上掉下眼淚」。他表示，對一個對司法已經失去信心、遭受司法不公平待遇的受害者來說，郭瑤琪對司法是失望的，因此激動落淚。

彭光輝說，從第三者的觀點，這個案子提起非常上訴本來就是應該的，因為有理走遍天下，他經常告訴自己，有生之年走到哪裡，都要把這個案子拿出來講。

而對於監院上月籲請檢察總長研酌對郭瑤琪案提非常上訴，彭光輝說，非常感謝王美玉和仉桂美兩位監委，經過長時間的獨立調查，能夠不分藍綠地還給郭瑤琪一個清白；另外對於這一次檢察官能夠發揮正義感，提出非常上訴，他也表示感謝之意。

郭瑤琪11年前被控收受南仁湖集團藏在茶葉罐內的2萬美元，並指示台鐵重辦台北車站商場出租招標說明會；一審及二審均以無對價關係判郭無罪，但更一審高院逆轉，依職務上收賄罪判刑8年，郭上訴駁回定讞，於2014年入監服刑，2016年因罹癌保外就醫。