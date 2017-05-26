同婚案在臨時會處理？李俊俋：有困難

2017-05-26 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕大法官24日做出釋字第748號，認定《民法》未保障同志婚姻違憲。但立院今進行本會期最後一次院會，勢必來不及處理同婚法案，是否納入臨時會討論，成為外界關注的焦點。民進黨團書記長李俊俋則表示，看起來有困難。

據《風傳媒》報導，李俊俋表示，同婚案大法官已作出解釋，總統府也非常清楚表示會由行政院來提出版本，今天黨團成員也有些意見，大家會針對這問題做詳細討論，但是否會在臨時會處理，現在看來是有困難的。