召開挺同記者會前 吳敦義曾問國民黨團立場
2017-05-26 10:08
〔記者陳鈺馥／台北報導〕大法官宣告民法禁同性婚姻違憲，當選國民黨主席的前副總統吳敦義在選前曾說同婚令人「毛骨悚然」，今日他也召開記者會表態支持修民法專章。立法院國民黨團總召廖國棟今受訪透露，吳敦義在前天致電給他，詢問黨團對於同婚立場。
對於外界質疑吳敦義對同婚立場前後不一，廖國棟表示，新當選的黨主席過去一連串的說明，這不是吳內心想要說的話，今天透過記者會方式，就是讓社會了解他的想法。
廖國棟指出，前天吳敦義有打電話給他，詢問黨團對同婚立場，吳說「他能理解」，自己也向吳報告「黨團沒有討論到要立民法專章或專法」，相關法案已送出委員會。
廖國棟也說，黨團下週將針對許多事務與新的主席討論，包含年改、前瞻、同婚法案都會涉及。
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