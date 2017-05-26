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林全內閣最快6月改組？傳這些人被列黑名單...

外傳內閣將改組，行政院長林全日前回應，內閣暫無異動規劃。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-26  07:38

〔即時新聞／綜合報導〕外傳內閣將會改組，林全日前回應，內閣暫無異動規劃。有周刊報導，有綠委認為內閣應盡速在6月初改組，被點名在黑名單內的包括國發會主委陳添枝、財政部長許虞哲、經濟部長李世光、國防部長馮世寬、交通部長賀陳旦等人。

《時報周刊》報導，立法院會期將在5月底結束，有綠委認為應盡速在6月初改組，但也有立委提出看法，認為8月下旬是改組的最佳時機，可以藉由世大運議題淡化焦點。

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