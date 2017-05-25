不要再用中華台北 WHO宣達團拜會希臘奧委會

2017-05-25 16:24

〔記者陳鈺馥／綜合報導〕在台灣駐希臘代表郭時南奔走下，由前國防部長蔡明憲率領的「2017WHO宣達團」昨日拜會希臘奧委會，訴求國家代表隊在奧運賽事上能正名為「台灣」，不要再用「中華台北」。

據了解，中國國家主席習近平今年一月出訪時，特別指定要去國際奧委會、希臘奧委會兩個組織拜訪，讓WHO宣達團這次出訪及安排行程，遭遇中方「一中原則」的困難。

昨日希臘奧委會由秘書長Emmanuel Kolympadis、雅典大學教授 Polyxeni Argeitaki與宣達團見面。宣達團發言人曾琮愷指出，Kolympadis在會面時坦言，希臘外交部有受到中國壓力，不過希臘是民主國家，任何立場應該都要有機會表達。

據轉述，WHO宣達團團長蔡明憲也向Kolympadis表示謝意，蔡指出，中國這次也在WHA打壓台灣，但有許多國家聲援支持台灣，未來若能在國際奧會提案，也會有許多國家支持正名。

Kolympadis則提及，1976年蒙特婁奧運是台灣政府放棄用台灣或福爾摩沙名義參與，直到1980年才用「中華台北」，會將此議題給希臘外交部、體育部參考，對於打壓事件，身為小國的希臘也能感同身受。

蔡明憲強調，當年國民黨政府是獨裁政權，且自認為代表中國，所以才導致如此荒謬的名稱出現，希望希臘奧委會能了解台灣不是中華台北。