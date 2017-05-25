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大學生寫不出報告 竟要行政院長信箱答覆

2017-05-25  14:32

〔記者林欣漢／綜合報導〕大學生寫不出期末報告，竟將題目寄給行政院長信箱！

行政院院長信箱今天收到1封為民服務陳情信件，內容是一名國立大學學生的期末報告題目，要求政院說明，從經手的收發、承辦人員到政務官，看到都直呼傻眼。

該名大學生的問題包括：「請問我國的OOO制度是什麼，請以500字說明」、「我國的OOO制度牽涉到11個部會，請寫出11個部會的名稱」、「請教上述11部會及共17部法規之明細為何」等。

如此直白要求院長信箱解答期末報告，讓負責該業務的部會收到這份「為民服務」，每個看到的人都很傻眼，該部會無奈表示：「民眾詢問政策，機關就有義務要說明。」

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  • 1名國立大學生將期末報告題目寄給行政院院長信箱，要求政院說明。（記者林欣漢翻攝）

    1名國立大學生將期末報告題目寄給行政院院長信箱，要求政院說明。（記者林欣漢翻攝）

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