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寫新聞稿要用7百人？ 立委爆國稅局濫發獎金

2017-05-25  12:07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委陳瑩指出，國稅局稅務獎金年發上億元，名目五花八門，幾乎從上到下人人有獎，從辦路跑、作文比賽到新聞稿業務都有，且新聞稿業務竟需703人負責，若以簡任以上官員計算，平均年領獎金近10萬元，就是要巧立名目要把獎金發光。

陳瑩表示，年花上億元的稅務獎金訂有團體獎、個人獎共41項，本應用於獎勵努力查緝逃漏稅的基層人員，但項目從辦理變賣報廢資料、大樓外牆修補工程、路跑比賽、桌球錦標賽、寫作比賽甚至新聞稿作業都有，名目五花八門，其中新聞稿作業甚至有703人共同負責。

陳瑩說，檢視從自2013年來四年的獎金預算運用，幾乎都是把預算用得剛剛好全部發完，讓人不免覺得這是在消化預算，以2015年度來看，台北、北區、中區、南區及高雄之國稅局，領獎人數總計達8662人，領獎人次達28246人，發出稅務獎金金額竟高達1億餘元。

陳瑩指出，此獎金發放對象從簡任級長官至工友、技工人人有獎，其中簡任級以上官員，平均可年領近十萬元獎金，簡直就是為了消化預算，巧立名目要把獎金發光光，違反了獎金的鼓勵精神，目前無法可管才如此濫發，她會繼續緊盯，從法制面來改善。

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  • 民進黨立委陳瑩踢爆　，國稅局每年高達一億元之稅務獎金嚴重濫發。（記者鄭鴻達攝）

    民進黨立委陳瑩踢爆　，國稅局每年高達一億元之稅務獎金嚴重濫發。（記者鄭鴻達攝）

  • 陳瑩國會辦公室調查指出，國稅局的稅務獎金發放，幾乎人人有獎。（陳瑩國會辦公室提供）

    陳瑩國會辦公室調查指出，國稅局的稅務獎金發放，幾乎人人有獎。（陳瑩國會辦公室提供）

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