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台灣無法參加WHA 國台辦嗆：天經地義

2017-05-25  11:46

〔記者林良昇／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，並未邀請台灣參與，中國國台辦發言人安峰山今表示，聯合國大會第2758號決議和世衛大會的25.1號決議，都體現了一中原則，其權威性不容置疑，世衛組織照上述原則處理，是「天經地義」。

國台辦今舉行例行記者會，對於台灣無法參加WHA，安峰山表示，國際社會普遍承認一個中國原則，聯合國大會的2758號決議和世衛大會的25.1號決議都體現了這個原則，其權威性不容置疑。

安峰山聲稱，世衛組織作為聯合國專門機構，按照上述原則來處理涉台問題，是「天經地義」的。希望世衛大會不會受到干擾。

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  • 儘管因中國橫加阻撓，台灣未接獲世界衛生大會（WHA）邀請，但衛福部長陳時中仍率團前往，發出台灣的聲音。（資料照，記者呂伊萱攝）

    儘管因中國橫加阻撓，台灣未接獲世界衛生大會（WHA）邀請，但衛福部長陳時中仍率團前往，發出台灣的聲音。（資料照，記者呂伊萱攝）

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