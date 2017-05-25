台灣無法參加WHA 國台辦嗆：天經地義

2017-05-25 11:46

〔記者林良昇／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，並未邀請台灣參與，中國國台辦發言人安峰山今表示，聯合國大會第2758號決議和世衛大會的25.1號決議，都體現了一中原則，其權威性不容置疑，世衛組織照上述原則處理，是「天經地義」。

國台辦今舉行例行記者會，對於台灣無法參加WHA，安峰山表示，國際社會普遍承認一個中國原則，聯合國大會的2758號決議和世衛大會的25.1號決議都體現了這個原則，其權威性不容置疑。

安峰山聲稱，世衛組織作為聯合國專門機構，按照上述原則來處理涉台問題，是「天經地義」的。希望世衛大會不會受到干擾。