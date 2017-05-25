| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
地震、豪雨夾擊 新中橫崩坍搶修全日封閉 電金合擊強強滾 台股衝1萬100點創17年新高 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

同婚釋憲好難懂？ 李茂生「白話文」說給你聽

司法院昨下午4點召開記者會，宣布民法未保障同志婚姻違憲，大法官要求相關機關應於2年內修法保障同志婚姻。（ 資料照，記者劉信德攝）

2017-05-25  09:02

〔即時新聞／綜合報導〕昨司法院大法官會議昨做出釋字第七四八號解釋，宣告民法限制同婚牴觸憲法平等權、未保障同性婚姻違憲，要求兩年內修法保障同性婚姻。對於複雜的法律文字，台大法律系教授李茂生在臉書用「白話文」解釋：「所以兩年後，同性的人，直接就可以去登記結婚，行政機關絕對不敢拒絕的。」

李茂生在臉書分享PTT網友的同婚釋憲白話文，並表示，他還想再加幾句白話文，認為這才是亮點。李茂生的白話文版本如下：

「雖然你們立法者有權力決定要修民法還是立專法，但我只給你兩年的時間。而且我也認為你們在兩年內絕對不可能修出來或訂出來，所以兩年後，同性的人，直接就可以去登記結婚，行政機關絕對不敢拒絕的。如果有人等不及的話，也可以現在就去試試看，不過我不保證行政機關就會買單。至於結婚後的許多權益的保障或限制等，那就再說了，反正我跑不掉，會在這裡等著。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同婚釋憲 同性婚姻 李茂生
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：同婚釋憲好難懂？ 李茂生「白話文」說給你聽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.