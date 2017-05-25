同婚釋憲好難懂？ 李茂生「白話文」說給你聽
2017-05-25 09:02
司法院昨下午4點召開記者會，宣布民法未保障同志婚姻違憲，大法官要求相關機關應於2年內修法保障同志婚姻。（ 資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕昨司法院大法官會議昨做出釋字第七四八號解釋，宣告民法限制同婚牴觸憲法平等權、未保障同性婚姻違憲，要求兩年內修法保障同性婚姻。對於複雜的法律文字，台大法律系教授李茂生在臉書用「白話文」解釋：「所以兩年後，同性的人，直接就可以去登記結婚，行政機關絕對不敢拒絕的。」
李茂生在臉書分享PTT網友的同婚釋憲白話文，並表示，他還想再加幾句白話文，認為這才是亮點。李茂生的白話文版本如下：
「雖然你們立法者有權力決定要修民法還是立專法，但我只給你兩年的時間。而且我也認為你們在兩年內絕對不可能修出來或訂出來，所以兩年後，同性的人，直接就可以去登記結婚，行政機關絕對不敢拒絕的。如果有人等不及的話，也可以現在就去試試看，不過我不保證行政機關就會買單。至於結婚後的許多權益的保障或限制等，那就再說了，反正我跑不掉，會在這裡等著。」
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