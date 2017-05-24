台北燈節9天花上億 45天歡樂耶誕城花...

2017-05-24 18:54

〔記者何玉華／新北報導〕台北燈節傳出花費上億元，超支近2000萬元，同樣也是有公務預算支出的新北市大型活動「歡樂耶誕城」帳務，引起新北市議員何博文關切，質疑市府帳目不公開，恐讓有心人以市府之名對外招搖撞騙；觀光旅遊局長陳國君表示，不會允許廠商以市府之名招搖撞騙，企業贊助的費用在整理中，絕不會是爛帳。

2月4日至2月12日舉行的台北燈節，9九天活動花費1億2000萬元，其中公務預算約5400萬元，其餘都是民間贊助；何博文今天質詢時提到，每年都要求市府提供歡樂耶誕城贊助廠商的名單、贊助的金額，但市府給了名單，卻沒給金額，帳務資料不清楚。

陳國君表示，市庫每年編列歡樂耶誕城預算約2300萬元到2500萬元不等，其餘都是合約廠商自行找贊助，去年底45天活動，公務預算約2400萬元，企業贊助的金額比公務預算多，目前還在結算中；陳國君舉104年的活動為例，公務預算2400萬元，贊助金額2300萬元。

何博文認為，歡樂耶誕城舉辦多屆，帳目從未詳細公開，還有人向他檢舉，有人以市府的名義對外招搖撞騙，陳國君否認，並強調絕不容許此事發生。