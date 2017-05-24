同婚釋憲出爐 蔡英文：釋憲結果不是勝負輸贏

2017-05-24 18:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕大法官今針對同性婚姻釋憲案，作出釋字第748號解釋，宣布民法未保障同志婚姻違憲，大法官要求相關機關應於2年內修法保障同志婚姻。蔡英文總統今天透過臉書表示，釋憲結果不是勝負輸贏。

蔡英文表示，「無論大家對同婚議題的立場是什麼，這一刻是我們將周遭所有人看成是自己兄弟姊妹的時刻」。

她在臉書並轉貼，總統府對今天釋憲結果的立場：

第一，法律必須保障所有人民的婚姻自由與平等權。依據憲政體制，大法官所作出的解釋文，有拘束全國人民及各級機關的效力。

第二，行政部門會依照今天的釋憲結果，並綜合各界的意見，儘速提出具體的法律方案，送交立法院審議；務必要如期完成三讀。

第三，我們呼籲整個社會，以理解、包容、尊重的態度，來面對跟自己意見不一樣的人。我們相信，台灣有成熟的民主機制來化解歧見。