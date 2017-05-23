選完黨主席杯葛照舊 綠營立委籲吳敦義有所作為
2017-05-23 22:58
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉才剛落幕，但國民黨團今日上午仍繼續阻擋立院議事進行，導致立院會期結束前，仍累積數千個法案沒有處理。對於國民黨再度癱瘓議會的行為，民進黨多名立委與時代力量立委徐永明同聲呼籲，新任黨主席吳敦義應該有所作為。
徐永明在臉書上表示，國民黨的杯葛使得台灣主權、改造體育環境、社會安全等改革主張，都受到嚴重影響。並呼籲國民黨和吳敦義，「好好想清楚，每一次的杯葛雖然讓國民黨自爽，但也讓台灣社會的改革浪費許多時間，趕快停止胡鬧，才能避（免）最後自取其辱。」
根據《風傳媒》報導，民進黨黨團幹事長葉宜津也向吳敦義呼籲，整合立院黨團，提出具體主張，讓議事能順利進行。
民進黨黨團副書記長蘇巧慧也期待，吳敦義能說到做到，展現出領導氣魄，讓國民兩黨能做有意義的朝野競賽。
民進黨黨團書記長李俊俋表示，今日的報告事項就有1186案，光宣讀就需要3天，如果沒有宣讀完畢，就沒辦法進入下一階段。民進黨雖然在立院擁有多數席次，但還是希望法案都能夠得到充分的溝通和討論，並且得到共識。但是在目前國民黨連自己的提案都反對，又不提出具體訴求的狀況下，實在讓人不知道這樣表決的意義在哪裡。
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